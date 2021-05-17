عملية نوعية لجهاز مكافحة الارهاب تطيح بـ 8 عناصر من داعش

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد رصد ومُتابعة دقيقة لبقايا عصابات داعش، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرق مدينة الموصل، حيث باشرت القوات بعملياتها البطولية من خلال إحكام الطوق على مداخل ومخارج المضافات التي يختبئ بها عناصر عصابات داعـش بإستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة ".واضاف البيان ان "أبطال السيطرة الجوية في جهاز مكافحة الارهاب ارسلوا بعدها إحداثيات المضافة الرئيسية التي تجمع فيها الإرهابيون الجُبناء للقوة الجوية العراقية، لتبدأ طائرات الـ F-16 بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب".وتابع ان "الضربات الجوية اسفرت عن قتل ٨ عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية و نُقاط مُرابطة والقوات الأمنية".واشار البيان الى انه "تم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه المضافات الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات".