مخمور أطلق النار على مواطنين يطيح بقبضة الأمن في بغداد

وذكرت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "بعد الاستخبار بوجود مصاب متعرض الى إصابة بطلق ناري ضمن منطقة السعدون ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الكرادة التابع لقيادة شرطة بغداد تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وتبين وجود شخص مخمور اقدم على اطلاق النار على مواطن ولاذ بالفرار".واضاف البيان انه "تم تشكيل فريق عمل ميداني من مركز شرطة السعدون والقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".