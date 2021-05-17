الاستخبارات تطيح بإرهابي تورط باستهداف القوات الأمنية غربي الموصل

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه " بعملية استباقية نفذت بعد توفر المعلومات المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول محاولة احد الارهابيين الدخول الى قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".وأشارت إلى "تمكن مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من جهاز الامن الوطني من نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة القلعة مدخل قضاء تلعفر والقبض عليه".وبينت الخلية، أنه "احد العناصر الناشطة في داعش وعمل بصفة مقاتل وشارك بعدة عمليات ضد قواتنا الامنية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".