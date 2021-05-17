القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية -قسم مكافحة مخدرات بغداد - الكرخ ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة".واضافت أن "عملية إلقاء القبض جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالأدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني".واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينال جزاءه العادل".