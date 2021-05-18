ذي قار.. القبض على متهمين بتجارة المواد المخدرة

قسم العلاقات والإعلام للمديرية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة المخدرات تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكريستال المخدرة وحبوب، إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة غير مرخصة ورمانة يدوية".واضاف البيان ان "الواجب جاء بناءً على المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة اضافة للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني".وختم البيان بأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".