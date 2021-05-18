متحدث القائد العام يعلن الاطاحة بـ 3 ارهابيين في كركوك والانبار

وقال اللواء رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وبعد مُضي ٢٤ ساعة على ضرب عدد من الأوكار للإرهابيين في حمام العليل والتي قُتل على أثرها (٨) عناصر من داعـش، استمرت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب بعمليات تطهير المُدن من بقايا العصابات التكفيرية، حيث احكم رجالنا الأبطال قبضتهم على (٣) إرهابيين من بقايا العصابات التكفيرية في مُحافظتي (كركوك، والأنبار)".ولفت رسول الى ان "التوجيهات المستمرة للقائد العام للقوات المسلحة كانت لها نتائج إيجابية على الصعيد الأمني".واضاف إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقة التحركات الجبانة لعصابات داعـش الإرهابية، ويجدد عهده بضرب اوكارهم أينما كانت في القريب العاجل".