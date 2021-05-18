القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في نينوى

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه،: ان " قسم مكافحة مخدرات نينوى ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص".واضافت "جاء هذا الواجب بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في المحافظة".واشارت المديرية الى انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينال جزاءه العادل".