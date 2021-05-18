ذي قار.. القبض على متهم بجرائم قتل واغتصاب وخطف وسرقات

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ،:انه " بعد أن احال مركز شرطة ناحية المنار المتهم " ع . ح . ع " البالغ من العمر 30 عاما يسكن محافظة ميسان قضاء علي الغربي والاوراق التحقيقية الخاصة بارتكابه جريمة اغتصاب الى مديرية مكافحة اجرام ذي قار / شعبة مكافحة الجبايش ، شرعت قوات الشرطة باجراءاتها اللازمة ومن خلال التحقيق والتحري وجمع المعلومات انهار المتهم واعترف بارتكاب جريمة سطو مسلح في العاصمة بغداد عام 2014 واغتصاب شقيقتين تحت تهديد السلاح وسرقة 10 الاف دولار من احد العوائل بالاشتراك مع متهمين اخرين ".واضافت انه "ارتكب جريمتي اغتصاب في ذي قار كما اعترف بقتل شخصين في بغداد ناحية الوحدة عام 2014 امام دارهما وخطف شخص في بغداد عام 2010 بالاشتراك مع متهمين اخرين".واشارت القيادة الى انه "اعترف ايضا بارتكاب 3 جرائم سرقة في العاصمة بغداد بمناطق الدورة وباب الشيخ بالاشتراك مع اشقاءه ومتهمين اخرين".واوضحت القيادة انه "تم تدوين اقواله بالاعتراف قضائيا واتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال التحقيق اصوليا".