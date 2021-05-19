تحرير فتاة مختطفة والقبض على الجناة خلال أقل من ٢٤ ساعة

وذكر بيان لمديرية مكافحة اجرام بغداد التابع للوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز" انه تم اخبار مكتب اجرام المدائن بأختطاف الفتاة الحدث البالغة من العمر (١٥سنة) في منطقة جسر ديالى اثناء ذهابها الى دار عمتها في نفس المنطقة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٥ من قبل اشخاص مجهولين بواسطة دراجة تك تك والهروب الى جهة مجهولة.على الفور تم تشكيل فريق عمل تحت اشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لجمع المعلومات واجراء التحري للتوصل الى هوية الجناة ومحل تواجدهم ، تم التعرف على مواصفات التك تك والعلامات الدالة من قبل احد الاطفال المتواجدين ساعة الحادث ومن خلال المعلومات وقع الشك على احد الجناة من ارباب السوابق.حيث تم استحصال الموافقات القضائية ومداهمة دار المتهم ضمن المنطقة والقبض عليه والعثور على الفتاة المخطوفة اعلاه وتم تحريرها واعترف المتهم المذكور بأشتراكه بعملية الخطف مع المتهمين والاتفاق على اغتصابها بعد تناول المسكرات ليلاً حيث تم تحرير الفتاة المخطوفة قبل وقوع الاعتداء الجنسي عليها وضبط كمية من المشروبات الكحولية قبل تناولها ، وتم التحرك السريع على اماكن تواجد المتهمين والقبض عليهم حيث اعترفوا بالاشتراك بعملية الخطف حيث تم القبض عليهم جميعاً وتحرير المخطوفة قبل وقوع جريمة الاغتصاب في مدة قياسية بأقل من (٢٤) ساعة وتوقيفهم وفق المادة 421 ق.ع وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل .