التحالف الدولي يسلم القوات العراقية اسلحة وذخائر متنوعة

سلمت قوات التحالف الدولي اسلحة وذخائر للقوات العراقية العاملة في محافظة الانبار لدعمها في مواجهة تنظيم داعش الارهابي.





وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد للسومرية نيوز اليوم الاربعاء، انه ضمن اطار دعم القوات العسكرية العراقية للقضاء على الارهاب سلمت قوات التحالف ( قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ) ذخيرة و اسلحة تقدر ب 1,407,938 دولار الى قيادة عمليات الجزيرة في قاعدة عين الاسد الجوية وتأتي هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 .