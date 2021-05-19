شرطة كربلاء تكشف حقيقة إعطاء الأوامر لاعتقال الناشطين

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأربعاء، إعطاء الأوامر لها من قبل محافظ كربلاء المقدسة بالبحث عن الناشطين.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن محافظ كربلاء المقدسة قد أعطى أوامر للقوات الأمنية باعتقال الناشطين الذين يقومون بتنظيم اللافتات للمطالبة بدم الشهيد، عارٍ عن الصحة".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية لم تتسلَّم اي أمر مما ورد في أعلاه بل على العكس كان يوم أمس مؤتمر أمني للمحافظ نصيف الخطابي مع القيادات الأمنية وبكافة تشكيلاتها وبناءً على أمر رئيس الوزراء تم خلاله التباحث عن آخر مستجدات التحقيق وما توصلت اليه النتائج".

وتابع ان "المحافظ دعا الجهات التحقيقية ذات العلاقة الى الاهتمام والاسراع بكشف ملابسات الحادث الخاص باغتيال الشهيد ايهاب الوزني وسرعة القبض على الجناة لتقديمهم للعدالة وانه داعم لكل الجهات التحقيقية للكشف عن الجناة".

واكد البيان أن "ما ينشر من أخبار عارية عن الصحة وفي هذا الظرف بالذات إنما الغرض منه معروف الا وهو تأجيج الشارع الكربلائي لأغراض ومآرب هدفها زعزعة الأمن والاستقرار"، مطالبة "من ينشر مثل هكذا اخبار بأخذها من مصادرها الرئيسة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة وتلفيق الاخبار".