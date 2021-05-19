الاستخبارات تضبط ورشة تفخيخ لداعش في الرضوانية

وقالت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" بعملية استخباراتية نوعية ووفق معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أشارت لمكان تواجد إحدى الورش الخاصة بالتفخيخ والتابعة لما تسمى بـ (ولاية الجنوب)، تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، وشروع مفارز من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة عشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٢٧ وقوة من السرية الرابعة للفوج".وأوضح البيان، تم التوجه نحو الهدف والقيام بمداهمة الورشة الواقعة في قرية الرحمة بمنطقة العناز بالرضوانية جنوبي بغداد في احد الدور العائدة لإرهابي تم قتله عام ٢٠١١ وتضبط بداخلها ١١٥٠ قداحة تفجير ، ٢٠ صاعق تفجير، ٢٠٠٠ اطلاقةbkc، ٤٠ قنبرة هاون، 60 ملم، ١٤ صاروخ قاذفة RBG7، ٢ رشاشة bkc، ٢بندقية كلاشنكوف، ٣ أشرطة عتاد أحادية، ١٤ بدلة افغانية، ٤ كسارات، ٩ دروع وجعب، بالإضافة الى مواد تستخدم للحام ومخازن عتاد لبنادق مختلفة".وتم "رفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".