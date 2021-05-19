ضبط بنادق ومخازن عتاد بعملية تفتيش في بغداد

وقالت الاتحادية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذ عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة حي الأساتذة ببغداد"، مبينة أن "العملية أسفرت عن العثور على 3 بنادق كلاشنكوف، مسدس تركي محور مع مخزن عتاد فارغ، مخزن عتاد بندقية كلاشنكوف فارغ عدد7،عتاد بندقية كلاشنوف عدد165اطلاقة".وفي عملية منفصلة، أشار البيان إلى أن "قوة من اللواء السادس للفرقة شرع بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، أسفرت عن العثور على بندقية كلاشنكوف، مخزن بندقية عدد2، 46 اطلاقة بندقية كلاشنكوف ،تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".