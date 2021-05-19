الشرطة الاتحادية تقبض على 3 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 443 سرقة في منطقة حي التراث جنوب بغداد".واضاف ان "قوة من اللواء الخامس للفرقة شرعت بتنفيذ مذكرة قبض بحق احد المطلوبين وفق المادة 253 شهادة زور في منطقة الرحمانية غرب مدينة بغداد".واشار البيان الى انه "تم إحالة المتهمين أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".