بابل.. القبض على 40 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمين بجرائم قتل وسرقات منفصلة.
وقال إعلام قيادة شرطة بابل في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه،: إن "قوات قيادة شرطة بابل استطاعت من خلال ممارسات أمنية نفذتها في عموم المحافظة من إلقاء القبض على (40) مطلوباً وفق مواد قانونية متنوعة بينهم متهم بارتكاب جريمة قتل وأربعة آخرين بقضايا سرقات منفصلة".
واضافت، أن "الممارسات تأتي في إطار متابعة مذكرات القبض وتعزيز الامن"، مشيرة الى أن المطلوبين توزعوا على مديريات أقسامها من "مكافحة الإجرام/ 5، البلدة الصوب الكبير/ 5، البلدة الصوب الصغير/ 3، الاقضية/ 6، المحاويل/ 2، المسيب/ 8، الاسكندرية/ 4، الرافدين/ 3، الهاشمية/ 1، ناحية القاسم/ 1، ناحية الحمزة الغربي/ 1، حماية الأسرة/ 1".
واوضحت القيادة انه،" تم نقلهم كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".