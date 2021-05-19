كركوك .. احباط عملية تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه ،: انه "بعملية نوعية إبطالها قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال حيث ألقت مفرزة سيطرة شرطة النفط "كفري" على خمس متهمين وضبط خمس عجلات "صهريج" محملين منتوج نفطي حاولوا الخروج من المحافظة لغرض تهريب المنتوج، ومن خلال التفتيش الدقيق أستطاع أبطالنا من إحباط مخطط تلك العصابة وإلقاء القبض عليهم".واضافت انه "تم إيداعهم التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط وفتح تحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".