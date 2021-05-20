قوات مشتركة تدمر اوكارا لداعش في محافظة ديالى

وذكرت الخلية، في بيان تلقته "السومرية نيوز" أنه وفقا لمعلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قرية اللقوم على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى".وأضافت، أنه "تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى ، حيث شرعت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وفصيل مغاوير وفصيل استخبارات لواء المشاة العشرين بالتحرك نحو الوكرين ومداهمتها وضبطت بداخلهما افرشة واغطية وأدوية مختلفة وشعارات لعصابات داعش مكتوبة على الجدران".وتابعت الخلية، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت باتلاف الموجودات وتدمير وحرق الوكرين.