الاستخبارات العسكرية تضبط كدس عتاد في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط كدسا للعتاد في جزيرة الكرمة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تاكيدا لمساعيها بالبحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وعلى ضوء معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الاول للواء اعلاه من ضبط كدس عتاد يضم ١١ قذيفة نمساوي و ٧ قنابر هاون مختلفة و ٢ مقذوفات محلية الصنع، بالاضافة الى قذيفة دبابة وعبوة على شكل صفيحة محلية الصنع".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطره موقعيا".