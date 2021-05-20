بالفيديو: يحيى رسول يوجز زيارة وزير الدفاع إلى كركوك

أوجز الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول ،اليوم الخميس، زيارة وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون إلى محافظة كركوك.

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