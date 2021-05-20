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بالفيديو: يحيى رسول يوجز زيارة وزير الدفاع إلى كركوك
أمن
2021-05-20 | 10:42
المصدر:
السومرية نيوز
825 مشاهدة
أوجز الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول ،اليوم الخميس، زيارة وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون إلى محافظة كركوك.
ادناه الفيديو:
»
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يحيى رسول
زيارة وزير الدفاع
كركوك
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