شرطة ذي قار تطيح بمطلوب لاستخبارات النجف

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز، إنه "من خلال العمل المهني ومطابقة اسماء المشتبه بهم مع حاسبة المعلومات المركزية تمكنت سيطرة الفجر شمال محافظة ذي قار من القبض على المتهم ( ع.ج.س) تولد 1963 يسكن محافظة ميسان والمطلوب وفق المادة 4 ارهاب والمادة 421 من قانون العقوبات العراقي الى مديرية استخبارات النجف الاشرف".وأشار البيان إلى أنه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاحالته إلى جهة الطلب".