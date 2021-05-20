اللواء رسول يعلن قتل قياديين بداعش "يشغُلان مناصب هامة" في ديالى

وقال رسول في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهمة الغيارى من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان إنطلقت اليوم الخميس، عمليةٍ نوعية إستندت على جُهد إستخباري وفق أسلوب متطور، حيث تمكن فُرسان الجهاز الأبطال وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية البطلة من قتل قياديين أثنين يشغُلان مناصب هامة في عصابات داعـش الإرهابية ضمن مُحافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المُبارك والأشهُر السابقة".وأشار إلى أن "العملية استندت على معلومات دقيقة ومُراقبة نوعية إستمرت لأشهُر، حيث إنتهز رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيان اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما وإتصالاتهما".