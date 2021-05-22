العمليات المشتركة تعلن بدء عمل مراكز التنسيق المشترك في 3 محافظات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بدء عمل مراكز التنسيق المشترك الاربعة في خانقين وكركوك ومخمور وغرب نينوى لتنسيق العمليات الامنية والاستخبارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي للسومرية نيوز، ان "مراكز التنسيق المشترك الاربعة في خانقين وكركوك ومخمور وغرب نينوى تبدا عملها لتنسيق العمليات الامنية والاستخبارية وتبادل المعلومات وهي مراكز اتحادية يديرها الجيش العراقي ويتواجد بها ضباط من وزارة الداخلية وحرس الاقليم واجبها التنسيق وتبادل المعلومات".

واضاف الخفاجي خلال المؤتمر الصحفي الأمني الذي عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية كافة وحضرته السومرية نيوز، إن "القيادة وبالتعاون مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها اعتمدت أسلوباً تكتيكاً قائماً على اللامركزية في تنفيذ العمليات ضد بقايا داعش الإرهابية" لافتاً الى أن "قيادة العمليات تعمل مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ،ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية".