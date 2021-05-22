جهاز مكافحة الارهاب يكشف حصيلة عملياته الامنية

كشف جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، حصيلة عملياته الامنية في الفترة الماضية.

وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان خلال المؤتمر الصحفي الأمني الذي عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية كافة إن "جهاز مكافحة الارهاب ووفق للمهام التي حددت له وفق القانون جهاز استخباري يعمل على متابعة وتفكيك الشبكات الارهابية وان هذا التحليل والرؤيا لهذا الجهاز ليس مقتصرة فقط على النشاط الارهابي وانما المراقبة والتقييم".

واشار الى ان " الجهاز ومنذ منتصف السنة الماضية ولغاية هذا اليوم بعد ان تغير قيادة الجهاز عمل على وضع خطة بالنهوض بامكانيات وقدرات جهاز مكافحة الارهاب لثلاث السنوات القادمة وفي بداية هذه السنة اكملن واطلق الاستراتيجية العراقية لمكافحة الارهاب".

وبين ان "الجهاز دمر اكثر من 250 كهفا وقام بتنفيذها وتفكيك العديد من الشبكات الارهابية وقتل اكثر من 19 ارهابيا ومن ضمنهم قياديين بارزين وايضا تدمير المواقع في الرضوانية التي لها دور في بغداد ومن ضمنها ساحة الطيران"، مؤكدا ان " العمليات لا تزال مستمرة ضد بقايا داعش".