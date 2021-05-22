وكالة الاستخبارات: القبض على ارهابيين بعمليات امنية في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم السبت، القاء القبض على عدد من الارهابيين في بغداد خلال عملية امنية.





وقالت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز" ان مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين بعملية امنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة (٤ أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بمايسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد ، احدهم والمكنى (الشايب ) وهو من الارهابيين الخطرين قام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الاسلحة والمواد التي تساعد في التفجير الى داعش وكذلك يقوم بتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.