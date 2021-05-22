جبهة تركمان العراق تدعو لابقاء ملف أمن كركوك بيد السلطات الاتحادية

وذكرت الجبهة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تدعو القائد العام للقوات المسلحة لضرورة ابقاء الملف الامني في محافظة كركوك بيد السلطات الاتحادية وعدم التفريط بمكتسبات عملية فرض القانون التي صححت المسار الامني والقانوني في المحافظة".واضاف "ان الحرب على عصابات داعش ينبغي الا تتخذ ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب امن المحافظة واستقرارها"، مؤكدة "ان اي مركز تنسيق مع القوات التابعة للاقليم ينبغي ان يكون خارج الحدود الادارية لمحافظة كركوك"، لافتة الى ان "تواجد تلك القوات داخل المحافظة يخالف نص الدستور العراقي وقرارات مجلس النواب".