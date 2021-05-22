مقتل شخص بمشاجرة في البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص نتيجة مشاجرة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل مساء اليوم نتيجة مشاجرة بالاسلحة البيضاء ضمن قضاء الزبير في البصرة".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.