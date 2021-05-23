بالصور: عمليات بغداد ترفع سيطرة رئيسية في الزعفرانية

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، برفع سيطرة الشهيد فيصل الزاملي ضمن منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عمليات بغداد رفعت سيطرة الشهيد فيصل الزاملي ضمن منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد".

وفي وقت سابق من يوم أمس، اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن رفع عدد من السيطرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "من اجل تخفيف الزخم على شوارع بغداد تقوم قيادة عمليات بغداد برفع عدد من السيطرات في بغداد بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن "الحملة باشرت من منطقة الكرادة".