وزير الدفاع يستقبل نظيره الدنماركي

أستقبل وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاحد، وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن في مقر وزارة الدفاع ببغداد.

وقال وزير الدفاع جمعة عناد خلال مؤتمر صحافي تابعته السومرية نيوز، إن "زيارة وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن جاءت لتعزيز التعاون مع الدنمارك في المجال العسكري"، متقدما الشكر "للحكومة الدنماركية في محاربة داعش وتدريب القوات الامنية".

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الدنماركية أن "زيارتي العراق مهمة، ونسعى الى تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات لاسيما العسكرية".

وأضافت، "سنعمل على زيادة التعاون في مجال تدريب القوات العراقية، ورفع مستواه لمواجهة مختلف التحديات الامنية".