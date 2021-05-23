بفترة قياسية.. القبض على سارقين قاما بتسليب سيارة وسط بغداد

وذكر بيان لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من مكتب سرقة السيارات في الرصافة بمديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة سيارة من نوع ( هونداي اكسنت ) بعد استئجار سائقها من منطقة السعدون الى الكرادة".وأفادت مديرية مكافحة الاجرام، بأن "فريق عمل تابع الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة خط سير العجلة عن طريق عمليات المحافظة، تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم الأول في منطقة السعدون، والآخر في منطقة الحسينية وضبط العجلة المسروقة بعد خمس ساعات من الحادث"، مشيرة الى "تدوين أقوال المتهمين ابتدائياً وقضائيا بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء".