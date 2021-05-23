الاستخبارات تطيح بـ"داعشي" في نينوى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "معلومات مؤكدة وردت الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عن تواجد احد الارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل بالموصل، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٧٦ بالتحرك نحو الهدف والقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".وأشار البيان إلى أن "الارهابي احد عناصر داعش الارهابي المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .