بالجرم المشهود.. القبض على متهمين بالرشوة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "فوج طوارىء بغداد السادس التابع لقيادة شرطة بغداد بالتعاون مع قوة سوات الوزارة وهيئة النزاهة نفذ اوامر قبض وبالجرم المشهود ضمن احد المقاهي (كوفي شوب) يقع ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتقدم الدعم والاسناد للمفارز التي قدمت لتنفيذ الواجب".وأشار إلى "القبض على متهمين اثنين اثناء استلام مبلغ مالي عبارة عن رشوة حيث تم اقتيادهما الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".