بحضور مسؤولين وقادة امنيين.. انعقاد مؤتمر خاص بتأمين الانتخابات

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة العليا للانتخابات عقدت مؤتمرها الاول في قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ورئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف والعديد من القادة الأمنيين".واضاف البيان ان "اعمال المؤتمر بدأت بمناقشة كافة الامور المتعلقة بجعل العملية الانتخابية صحيحة وتأمين المراكز الانتخابية وتيسير حركة المواطنين اثناء الانتخابات ومعالجة جميع المشاكل والخروقات التي من الممكن حدوثها".