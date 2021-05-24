تعليق من التحالف الدولي بعد استهداف "عين الاسد"

وقال الناطق باسم التحالف، العقيد واين ماروتو، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف صاروخي. ولم يبلغ عن وقوع اصابات. يتم الآن تقييم الضرر. الهجوم قيد التحقيق".وأضاف "كل هجوم على حكومة العراق، وعلى حكومة كردستان، والائتلاف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".في السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.