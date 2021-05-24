بوقت قياسي.. الإطاحة بمتهمين بـ"القتل" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " بعد ورود معلومات دقيقة، عن وقوع جريمة قتل في "منطقة الغرير" شمال شرقي بغداد ، شرعت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهد الاستخباري وبناءً على معلومات استخبارية وعمليات تحري وجمع المعلومات وتتبع عمل كاميرات المراقبة التي قادت إلى إلقاء القبض على اثنين من الجناة بعد 15 دقيقة فقط من ارتكابهما جريمة قتل".واضافت "حيث تم ضبط بحوزتهما سلاح الجريمة وهو مسدس محور داخل عجلة تك تك".واوضحت القيادة انه "تم تسليمهما مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".