بابل.. القبض على خلية إرهابية تنشط بنقل الانتحاريين ونصب وتفجير العبوات

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال عملية استباقية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثمانية ارهابيين ضمن خلية ارهابية عملت ضمن عصابات داعش الارهابي بما يسمى جنوب بغداد".واشار البيان الى ان "الخلية الارهابية ينشط عملها في جرف النصر ضمن محافظة بابل في نقل انتحارين ونقل ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الامنية والمواطنين واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية".واضاف "انه ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بعمليات ارهابية عدة ضد القوات الامنية والمواطنين، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".