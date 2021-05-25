كيف ستكون الخطط الامنية لحماية المراكز الانتخابية في نينوى

قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي كشف في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إن هنالك استحضارات حديثة ومستمرة للتهيؤ لتأمين الانتخابات العراقية المقبلة، حيث تقوم هيئات الركن في مقراتنا بتحديد أماكن المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع وأماكن خزن المواد الانتخابية.وأضاف الطائي أن المفوضية تقوم بتزويد هيئات الركن بأماكن المراكز الانتخابية وتكون من مسؤولية الأجهزة الأمنية وضع خطة أمنية مشتركة وفقاً للسياقات الموضوعة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع لإعدادها، موضحا أن "الخطط تنص على وجود أطواق متعددة حول كل مركز لحفظ خزن المواد الانتخابية أو مراكز الاقتراع، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية للناخبين المتوجهين من دورهم ومساكنهم بإتجاه المراكز الانتخابية والعودة بسلام".وأكد أن "هنالك تنسيقاً عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية المختلفة في قاطع المسؤولية لتأمين خطط الحماية"، لافتاً إلى أن "التعاون الوثيق بين المواطن والأجهزة الأمنية سيبقى حجر الزاوية في نجاح الخطط".