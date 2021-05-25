الخلية: فرض اطواق امنية لتأمين المتظاهرين في بغداد والمحافظات

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز" انه في اطار حرصها على الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية امن وسلامة المتظاهرين وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري وفق الضوابط القانونية , باشرت القوات الامنية المشتركة والتي انيطت بها مهمة تامين التظاهرات بواجباتها بمهنية تامة وحرص عال يبين مدى تحلي هذه القوات بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه المتظاهرين السلميين الكرام مستندة على توجيه القائد العام للقوات المسلحة الواضحة في هذا الاطار والمرتكزة على حماية امن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها .كما تحرص القوات الامنية وفي استراتيجيتها الموضوعة لحماية المتظاهرين الى فرض اطواق امنية شامل تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التضاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد , كما شملت خطة تأمين التظاهرات التنسيق مع الدوائر المختصة لضمان انسيابية حركة المرور ما يضمن معه عدم توفق مصالح المواطنين والحياة العامة اليومية .وفي الجانب الانساني حرصت القوات المشتركة على تأمين مفارز طبية في القواطع الامنية في بغداد والمحافظات مع توفير المياه والعلاج لكل المتظاهرين وما يحتاج ذلك .وتدعوا قيادة العمليات المشتركة الاخوة المتظاهرين الكرام كافة باهمية الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة ما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم وستحرص الوقات الامنية العراقية المشتركة على حماية سلمية التضاهرات وامن المتظاهرين وتقديم الدعم الكامل لهم .