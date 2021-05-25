الشرطة الاتحادية تقبض على مطلوبين بينهم ارهابي في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه " وفق معلومات وجهد استخباري متميز ، نفذت قطعات الشرطة الاتحادية من خلال انتشار المفارز والدوريات ونصب السيطرات الوقتية ضمن قواطع المسؤولية في بغداد عدة عمليات أمنية، تمكن خلالها الفوج 3 اللواء 7 في منطقة السيدية ببغداد من القاء القبض على على المتهم ( ح ع م ) المطلوب وفق الماده 421 ق ع "خطف" ، والصادرة بحقة مذكرة قبض من محكمه تحقيق الكرخ الاولى ، تم احالته إلى الجهات المختصة اصوليا".واضافت " في حين تمكن الفوج 3 اللواء 6 من القاء القبض على 3 متهمين يستقلون عجلة نوع النترا ضبط بحوزتهم مواد تستخدم لتعاطي المخدرات "اركيلة صغيرة الحجم موصولة بأنبوب بلاستك عدد ١+ بايب تعاطي زجاجي مهشم عدد ٣".واوضحت القيادة انه " في عملية اخرى تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج 1 اللواء 8 بعد متابعة ورصد تحركات احد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة ٤ / ارهاب صادرة بحقه مذكرة قبض من اللجان التحقيقية المختصة من خلال كمين محكم بإلقاء القبض عليه في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد".واشارت القيادة الى انه " تم تسليم جميع المطلوبين اصوليا إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".