البصرة.. القبض على متهم بالنصب والاحتيال

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه " بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على مكاتب الصيرفة، وبعد المراقبة والمتابعة تم تشكيل فريق عمل من مركز شرطة القبلة وبالاشتراك مع شعبة استخبارات القبلة تم القبض عليه".واضافت انه "تم ضبط بحوزته مستمسكات رسمية مزورة وبطاقة ماستر، حيث يقوم المتهم بسحب سلف مالية وتسليم المستمسكات المزورة"، موضحة انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".