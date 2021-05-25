ضبط قنبلتين يدويتين داخل "بطحة" في بابل

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تمكنت مفارز مركز شرطة الجبل التابع لقيادة شرطة بابل، على ضوء معلومة استخبارية من ضبط دراجة نارية (بطحة) متوقفة ضمن (فلكة) إبن إدريس وسط مدينة الحلة بعد أن تركها سائقها ولاذ بالفرار، حيث عُثِر بداخلها على قنبلتين يدويتين (رمانة) من النوع الدفاعي، الأولى منهما تم سحب مسمار الأمان منها ومحاطة بشريط لاصق، أما الثانية فكانت داخل علبة بلاستيكية (سطل) مع مواد أخرى متنوعة".وأشارت إلى أنه "تم تأمين المواد المضبوطة ورفعها من قبل مفارز مكافحة المتفجرات دون أي حادث، فيما إتخذ مركز الشرطة كافة الاجراءات القانونية".