محتجون يغلقون "جسر النصر" وسط الناصرية (صور)

اغلق العشرات من المحتجين، مساء الثلاثاء، جسر النصر وسط مدينة الناصرية.



وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المحتجين اغلقوا قبل قليل جسر النصر للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وملاحقتهم قضائيا". وأدناه صور لاغلاق الجسر..