بالصور.. ساحة التحرير قبل قليل

تنشر السومرية نيوز، صوراً لساحة التحرير وسط بغداد قبل قليل.

وشهدت ساحة التحرير وساحات أخرى في بغداد اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة نظمها ناشطون للمطالبة بمحاسبة "منفذي الاغتيالات".