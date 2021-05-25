شرطة بابل: القبض على عدد من المطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلنت قيادة شرطة بابل ،اليوم الثلاثاء، عن تكثيف إجراءات متابعة المطلوبين والقاء القبض على عددٍ منهم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها إجرت حملة واسعة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وتضمنت عددا من الفعاليات الأمنية لمتابعة مذكرات القبض، وتعزيز الاستقرار بالمحافظة".
واضافت انه " تمكنت قواتها في عموم قواطع المسؤولية من القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم متهمين بقضايا مهمة".
وأوضحت القيادة إن "المطلوبين توزعوا على مديريات أقسامها بين مكافحة الإجرام البلدة الصوب الكبير، والبلدة الصوب الصغير، وأقضية المحاويل، والمسيب، والاسكندرية، والرافدين، والهاشمية، وناحية القاسم، وناحية الحمزة الغربي، والشوملي، وحماية الأسرة".
واشارت القيادة الى انه " تم نقلهم كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية".