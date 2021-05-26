بعد اعتقال قاسم مصلح.. القوات الامنية تغلق مداخل المنطقة الخضراء (صور)

أغلقت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بالتزامن مع اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والدخول فقط على الباجات، نتيجة التوتر الحاصل بعد اعتقال قاسم مصلح وتحسبا لأي طارئ".

وفي وقت سابق، افادت مصادر امنية رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، انه "بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، اعتقلت قوة امنية قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح".