بعد اعتقال قيادي بالحشد.. أوامر "صارمة" من عمليات بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد قررت منع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن ٢ عجلة عبر السيطرات الخارجية".وأشار المصدر إلى أنه "تقرر منع حركة الارتال المسلحة داخل مدينة بغداد الا بموافقة قيادة عمليات بغداد".وكانت قد أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن التحقيق جار مع قاسم مصلح من قبل لجنة تحقيق مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة أمنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".