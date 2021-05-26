الشرطة الاتحادية تقبض على اثنين من المتهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية"

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين (ح، ف، ع) و(ع، ش، ف) بجريمة "الدكة العشائرية" في منطقة "النهروان " جنوب شرق بغداد".واضافت ان "المتهمان كانا يستقلان عجلة نوع "جارجر" وضبطت بحوزتهما بندقية "كلاشنكوف".واشارت القيادة الى انه" تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".