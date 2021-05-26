وضع خطة أمنية من خمسة محاور لتأمين الانتخابات

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية، للوكالة الرسمية: إن "اللجنة عقدت اجتماعاً، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري ووكيل وزير الداخلية ووكيل الأمن الوطني وقائد قوات مكافحة الارهاب ومستشار من رئاسة الوزراء، والمعنيين بالقيادات الاخرى من الداخلية والدفاع والمؤسسات الامنية الاخرى، بالاضافة الى اللجان الفرعية في المحافظات، لمناقشة خطة نجاح العملية الانتخابية وتأمينها".وأضاف، أنه "تم وضع خطة تتضمن 5 محاور أولها توفير الحماية للمراكز الانتخابية وثانيها توفير الحماية للمقرات بالمحافظات، فضلا عن حماية مخازن المواد اللوجستية (الصناديق والحاسبات والاجهزة)، ورابعاً تأمين الصناديق والمسؤولين عنها وتوزيع المسؤوليات"، مبينا أن "القوات الامنية لديهم الخبرة بهذا الشأن".وتابع أن "الخطة تتضمن أيضا في محور خامس السيطرة على السلاح المنفلت ومنع وصوله الى المراكز الانتخابية وتأثيره على الناخبين والمواطنين والمرشحين أو على من يدير العملية الانتخابية".