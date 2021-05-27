الإطاحة بعصابة تسرق السيارات عبر جهاز تتبع في بغداد

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية ذكرت خلال بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ، تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة العجلات بطريقة جديدة بوضع جهاز تتبع على العجلة ليتم سرقتها مرة ثانية بعد بيعها".واشار البيان الى ان "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة عجلة من نوع هونداي من منطقة حي العدل، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، مبينا انه "وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم وعقب التعمق بالتحقيق اعترف على المجموعة بالكامل التي تعمل على سرقة العجلات، ومن خلال جهاز التتبع الموجود في هاتف المتهم".واضاف انه "تم متابعة تواجد العجلة وضبطها مثبت عليها معلومات مغايرة ومستمسكات مزورة بالإضافة الى ضبط عجلة بنكو ادوات وليبلات شواصي وضبط السنوية الاصلية في دار المتهم، وعند ضبط العجلة مع المجموعة تم ضبط عملة أجنبية مزيفة حوالي (19) الف دولار مع انابيب شرب المخدرات ومستمسكات مزورة".وختم البيان ان "المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا على شراء عجلات بمستمسكات مزورة وبيعها ومتابعة تواجدها من خلال جهاز التتبع وسرقتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".