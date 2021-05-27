الداخلية تنفذ حملة واسعة لمكافحة المخدرات بعموم المحافظات

نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية حملة امنية واسعة لملاحقة تجار المخدرات في المحافظات.
وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان الحملة اسفرت عن القاء القبض على (8) متهمين بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي:
قسم مكافحة مخدرات البصرة (3) متهمين
قسم مكافحة مخدرات النجف الأشرف (2) متهمين
قسم مكافحة مخدرات ذي قار متهم واحد
قسم مكافحة مخدرات كركوك متهم واحد
قسم مكافحة مخدرات ميسان متهم واحد
وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة الأنواع والتأثيرات من مادة الكريستال المخدرة حوالي أكثر من (ربع كيلو) إضافة إلى أدوات التعاطي وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات.
وجاءت هذا الواجبات بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم