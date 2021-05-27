نجدة بغداد تكشف حصيلة واجباتها خلال 24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز" ان نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية وأنسانية وخدمية في عموم العاصمة وشملت:القبض على (٤) اشخاص يستقلون عجلة نوع فوتون لقيامهم بأطلاق النار اثر نشوب مشاجرة وايضآ اطلاق النار على دورية النجدة حيث تم مطاردتهم والقبض عليهم قبل دوريات نجدة الزعفرانيةانقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر الجادرية الى داخل النهر من قبل زوارق وغواصي النجدة النهريةالقبض على شخص وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة حي العامل من قبل دوريات نجدة حي العاملضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد (٩) ضمن مناطق متفرقةالقبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد(١٦)القبض على (٥٦) متسولآضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (٤٩)تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص